Die Verbandsgemeinde Göllheim will im November ein Hochwasserschutzkonzept vorstellen. Es soll vor allem in Neubaugebieten greifen und möglichen Fluten vorbeugen. Erste Gespräche mit Bürgern und Ortsbegehungen hätten bereits stattgefunden, teilte eine Sprecherin der Verbandsgemeinde mit. Das neue Hochwasserschutzkonzept sieht unter anderem vor, Neubaugebiete nicht dort zu planen, wo Bäche aufeinandertreffen. Außerdem sollen künftig Häuser nicht in Senken gebaut werden. Bei bestehenden Bauten müsse man überprüfen, ob der Hochwasserschutz bereits ausreicht. Göllheim ist eine von vielen Verbandsgemeinden, die derzeit an einem Hochwasserschutzkonzept arbeitet. Ein Jahrhundertunwetter im Moscheltal hatte vor genau fünf Jahren Millionenschäden angerichtet.