Die Ursache für den Brand eines historischen Gebäudes in Göllheim im Donnersbergkreis ist nach Polizeiangaben ein explodierter Lithium-Akku. Den habe ein Mann zuvor im Hinterhof des Hauses aus einem E-Auto ausgebaut.

Nach Angaben eines Brandermittlers der Polizei habe es eine große Stichflamme gegeben, nachdem der Mann den Akku aus dem E-Auto ausgebaut hatte. Die Flamme habe zuerst einen Unterstand am Haus in Brand gesetzt. In der Folge sei das Feuer auch auf das historische Gebäude übergesprungen. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe es fast komplett in Flammen gestanden.

Haus in Göllheim ist nicht bewohnbar

Drei Bewohner hatten Rauchgasvergiftungen erlitten und seien ins Krankenhaus gekommen – dem Mann, der den Akku ausgebaut hatte, ist laut Polizei wohl nichts passiert. Mehrere Dutzend Rettungskräfte der Feuerwehr und des Roten Kreuzes waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Das Haus sei derzeit unbewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 400.000 Euro.