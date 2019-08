Die Empörung ist groß in Kaiserslautern - besonders unter den FCK-Anhängern. Der Verein verurteilt den Vandalismus an den Fußballerfiguren, will aber eine Eskalation verhindern.

Der Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern, Stefan Roßkopf, ruft die eigenen Anhänger dazu auf, besonnen zu bleiben und sich nicht zu Racheaktionen hinreißen zu lassen. Die Tat sei dennoch nicht zu tolerieren und eine "Sachbeschädigung an einem Kunstobjekt". Dauer 0:29 min FCK-Pressesprecher Roßkopf ruft zu Besonnenheit auf FCK-Pressesprecher Roßkopf ruft zu Besonnenheit auf Inzwischen hat die Polizei einen Aufruf gestartet. Sie sucht Zeugen, die in der Nacht zu Montag gesehen haben, wie den beiden Fußballerfiguren am Elf-Freunde-Kreisel in Kaiserslautern die Köpfe abgeschlagen wurden. Alle elf Betonfiguren wurden zudem mit blauer Farbe - der Vereinsfarbe des SV Waldhof Mannheim - besprüht. Dauer 0:21 min Kaiserslauterer empört über Tat Kaiserslauterer empört über Tat Acht Verdächtige konnten bereits kurz nach der Tat ermittelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Anhänger des SV Waldhof handelt. Als Tatmotiv vermutet die Polizei die Feindschaft, die zwischen den Fans beider Vereine herrscht. FCK und Waldhof treffen am 1. September aufeinander. Stadt will Betonfiguren reparieren lassen Unterdessen hat die Stadt Kaiserslautern angekündigt, die beschädigten Figuren reparieren lassen zu wollen. Künstlerin Christel Lechner will sich aber erst einmal ein eigenes Bild vom Schaden machen. Erst dann könne sie entscheiden, ob die betroffenen Betonfiguren noch zu retten seien. Der SV Waldhof hat erklärt, dass die Täter Stadionverbot in Mannheim bekommen werden.