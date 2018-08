per Mail teilen

In Ramstein wird heute an die Opfer des Flugschau-Unglücks vor 30 Jahren erinnert. 70 Menschen wurden getötet, mehr als 1.000 verletzt.

Der Gedenktag in Ramstein wird organsiert von Sybille und Hartmut Jatzko und von Heiner Seidlitz. Sie haben vor wenigen Monaten eine Nachsorge-Stiftung für Trauma-Opfer gegründet. Die Betreuer sagen: "Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung wahrscheinlich die letzte Gelegenheit sein wird, an das Ereignis im Rahmen einer großen öffentlichen Feier zu erinnern." Gründe seien beispielsweise das hohe Alter vieler Betroffener und deren Gesundheitszustand.

Drei Ministerpräsidenten gedenken der Opfer

Nach Angaben von Sybille Jatzko haben sich rund 100 Opfer des Flugtagunglücks und deren Angehörige angemeldet. Außerdem werden an dem Gedenktag unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnehmen - sowie die ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) und Bernhard Vogel (CDU).

Der Ablauf des Gedenktages in Ramstein 11.00 Uhr Begrüßung und Empfang durch Ralf Hechler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Mehrgenerationenhaus Ramstein 13.00 Uhr Öffentliche Gedenkfeier und ökumenischer Gottesdienst St. Nikolaus Ramstein 15.00 Uhr Bustransfer von der Gedenkstätte an der Zufahrt zur Air Base zur Aufschlagstelle Flugplatz Ramstein 16.15 Uhr Gesprächsmöglichkeit im Gemeinderaum der Chapel Flugplatz Ramstein 17.00 Uhr Öffentlicher Abschluss der Gedenkfeier am Gedenkstein Flugplatz Ramstein

Am 28. August 1988 waren auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in der Pfalz während einer Flugschau drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" zusammengestoßen. Eine Maschine stürzte in die Menge und explodierte. Kurz nach der Katastrophe wurde auf dem Gelände der Air Base ein Gedenkstein für die Opfer gesetzt - er ist aber bis heute nicht frei zugänglich. Deswegen wurde 1995 außerhalb des Militärflughafens ein weiterer Gedenkstein errichtet.