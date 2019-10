per Mail teilen

Justiz- und Ermittlungsbehörden sind mit einer Razzia in 11 Bundesländern gegen Kinderpornografie vorgegangen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Samstag mitteilte, wurden vergangenen Mittwoch die Wohnungen von 21 Verdächtigen durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass sie kinderpornografische Fotos und Videos besessen und über das Internet verbreitet haben. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es den Angaben zufolge einen Verdächtigen im Kreis Südwestpfalz.