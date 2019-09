Die Zusammenarbeit von AfD und CDU im Gemeinderat Frankenstein hat bundesweit für Wirbel gesorgt. Bei der gestrigen Sitzung fehlte der Vertreter der AfD jedoch. Die neue Fraktion ging bei der Vergabe wichtiger Posten deshalb leer aus.

Im Gemeinderat in Frankenstein im Kreis Kaiserslautern wurde am Donnerstagabend die umstrittene Zusammenarbeit von AfD und CDU offiziell verkündet. Fraktionsgemeinschaften haben in Räten mehr Rechte als einzelne Mitglieder. Beispielsweise dürfen sie Vertreter in alle Ausschüsse entsenden. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Eckard Vogel (FWG) ist die AfD-CDU-Fraktion trotz dieses Rechts in Frankenstein künftig in keinem Ausschuss vertreten.

AfD-Ratsmitglied derzeit im Urlaub

Hintergrund ist, dass sich Horst Franz Schirdewahn von der AfD für die Ratssitzung hatte entschuldigen lassen, weil er im Urlaub ist. "Wer fehlt, kann aber nicht mitstimmen", erklärte Bürgermeister Vogel. Der Gemeinderat Frankenstein besteht aus zwölf Mitgliedern, zehn gehören der Freien Wählergemeinschaft (FWG) an. Außerdem sitzen Horst Franz Schirdewahn für die AfD und seine Ehefrau Monika Schirdewahn für die CDU im Gemeinderat.

Der CDU-Kreisverband Kaiserslautern lehnt die Fraktionsbildung ab und hat beantragt, dass Monika Schirdewahn aus der Partei ausgeschlossen wird. Mitte September soll das Parteigericht in Neustadt in dem Fall entscheiden.

Monika Schirdewahn verteidigt Kurs

Monika Schirdewahn hatte angekündigt, sie werde gegen einen Parteiausschluss "bis in die letzte Instanz gehen". Sie erhalte jede Menge guter Zusprüche auch von CDU-Mitgliedern und sehr viel Post von CDU-Wählern. Diese schrieben ihr, dass sie ja nicht einknicken solle, sagte sie. Viele würden ihr Verhalten als sehr mutig bezeichnen. "Schließlich wären sehr viele CDU-Mitglieder nicht ohne Grund in die AfD gewechselt", betonte Schirdewahn.