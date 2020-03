Monatelang haben die Stadt Kaiserslautern und der FCK um eine Reduzierung der Stadionpacht gestritten. Aber warum ist sie so wichtig für den Verein? Wir haben die wichtigsten Fragen dazu beantwortet.

Worum geht es beim Thema Stadionpacht überhaupt?

Das Fritz-Walter-Stadion gehörte ursprünglich dem 1. FC Kaiserslautern. Erst im Jahr 2003 wurde die städtische Stadiongesellschaft Inhaberin. Damals steckte der FCK in Geldschwierigkeiten und verkaufte das Stadion auf dem Betzenberg an die Stadt. Die wiederum gründete die Stadiongesellschaft. Dann wurde das Fritz-Walter-Stadion für viel Geld für die Fußballweltmeisterschaft 2006 umgebaut, bei der Kaiserslautern Spielort war. Die Stadt zahlt bis heute den Umbau ab. Das sollte eigentlich mit Hilfe der Pacht, die der FCK entrichtet, passieren: jährlich 3,2 Millionen Euro. Dieses Modell hätte funktioniert, wenn der FCK weiterhin in der Bundesliga Fußball spielen würde. Nachdem er aber inzwischen bis in die 3. Liga abgestiegen ist, kann die Stadiongesellschaft die fälligen Zinszahlungen nur dadurch leisten, dass die Stadt Jahr für Jahr die Differenz zwischen der vereinbarten Pacht in der 1. Liga von 3,2 Millionen Euro und der Pacht in der 3. Liga – zurzeit 425.000 Euro – zuschießt.

Wem gehört heute das Stadion?

Heute gehört das Fritz-Walter-Stadion zwar der Stadiongesellschaft, aber der 1. FC Kaiserslautern ist nicht nur Mieter, sondern auch Betreiber. Dadurch muss der Fußballklub unter anderem auch für Reparatur- und Instandhaltungskosten aufkommen. Diese Aufwendungen kommen auf die Miete obendrauf. Genauso wie der Einsatz des Ordnungsdienstes an Spieltagen, die Müllentsorgung und so weiter. So kostet den FCK das Stadion in der 3. Liga rund drei Millionen Euro pro Jahr.

Wie hoch ist die Pacht, die der 1. FC Kaiserslautern zahlen muss?

Die eigentliche Höhe der Stadionpacht liegt bei 3,2 Millionen Euro. So viel müsste der FCK auch an die städtische Stadiongesellschaft zahlen. Zu viel für die Roten Teufel, die in der 3. Liga jährlich ein Minusgeschäft von mehr als fünf Millionen Euro machen. In die Lizenzunterlagen hat der FCK auch schon eine reduzierte Stadionpacht auf 625.000 Euro einberechnet. Hätte der Stadtrat die Reduzierung abgelehnt, wäre das Finanzloch noch größer als ohnehin schon angenommen – und wohl nicht mehr zu stemmen gewesen.

Warum hatte die Stadt Bedenken, die Pacht zu senken?

Bis zuletzt war unklar gewesen, aus welchem Topf die Stadt das fehlende Geld durch die deutlich reduzierte Stadionpacht des FCK nehmen und ausgleichen will. Das Naheliegendste war der Topf mit den sogenannten Freiwilligen Leistungen - also Geld, das die Stadt für Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bereithält. Aus diesem ohnehin schon nicht gerade gut gefüllten Topf hätte die Stadt schöpfen müssen – sehr zum Leidwesen der städtischen Freibäder, Museen und dem Kulturzentrum Kammgarn. Aber die Kommunalaufsicht ADD in Trier hat noch einmal noch eine Ausnahmeregelung genehmigt. Die Stadt muss nun schauen, wie sie mit der verminderten Pacht auskommen kann, ohne den Topf mit den Freiwilligen Leistungen anzufassen – oder ob im schlimmsten Fall zum Beispiel Freibäder geschlossen werden müssen.

Was passiert, wenn der FCK Insolvenz anmelden muss?

Das wäre der Super-GAU für die Stadt. In diesem Fall würde nicht nur der einzige Pächter des Stadions wegfallen. Auf die Stadt käme dann auch ein Schuldenberg im dreistelligen Millionenbereich zu. Auf den Schultern der Stadt lastet ohnehin schon ein 65-Millionen-Euro-Kredit, den sie aufgenommen hatte, um das Stadion 2003 zu kaufen. Hinzu kommen zweckgebundene Fördermittel vom Land für den Ausbau des Fritz-Walter-Stadions zur WM-Arena in Höhe von 40 Millionen. Diese müssten zurückgezahlt werden, wenn im Stadion kein Fußball mehr gespielt werden würde. Deshalb hat sogar die ADD gesagt, dass die ohnehin schon hoch verschuldete Stadt versuchen müsse, diesen Super-GAU mit allen Mitteln zu verhindern.