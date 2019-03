1991 spielte die Tatort-Folge "Tod im Häcksler" in der Pfalz. 28 Jahre später kehrt das Film-Team zurück. Das sorgt für viel Trubel im kleinen Örtchen Nerzweiler im Kreis Kusel.

In Nerzweiler im Kreis Kusel ist es normalerweise ziemlich ruhig. Doch zurzeit ist das etwas anders. Am Dorfgemeinschaftshaus hängt ein großes Schild mit der Aufschrift "Polizei". Davor steht ein zerstörter Streifenwagen. In dem kleinen Örtchen mit seinen knapp über 100 Einwohnern dreht der SWR im Moment eine neue Tatortfolge.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Nerzweiler dient im Tatort als Polizeiwache. SWR

Egon Gaede ist der Beigeordneter von Nerzweiler. Er freut sich, dass im Ort mal etwas los ist: "Ich denke, es sind auch viele Tatort-Interessierte dagewesen und es war schon hier der Hof manchmal voll."

Filmcrew macht guten Eindruck in Nerzweiler

In der vergangenen Woche waren die Hauptdarsteller Ulrike Folkerts als Kommissarin Lena Odenthal und Ben Becker als Dorfpolizist mehrere Tage in Nerzweiler und haben ganz unterschiedliche Szenen gedreht. Obwohl die Tage lang waren, sei die Filmcrew immer nett gewesen, erzählt Egon Gaede: "Die Frau Folkerts ist sehr zuvorkommend. Sie hat mit den Leuten Bilder gemacht und den Kindern Autogramme gegeben. Der Ben Becker, der hat ab und zu mal ein bisschen gemosert, aber das kennt man ja von ihm."

Einwohner von Nerzweiler als Komparsen im Tatort

Für den Tatort hatte der SWR Bewohner aus Nerzweiler gesucht, die als Komparsen an dem Film mitwirken möchten. Carmen Schneider ist eine von ihnen. Sie fährt in einer Szene samt Mann und Tochter im familieneigenen VW-Käfer durch den Ort: "Was gezeigt wird, wissen wir noch nicht, wir lassen uns überraschen. Es war eine Erfahrung. Wann hat man mal die Gelegenheit, in einem Tatort mitzufahren? Es war sehr interessant zu sehen, wie lange es dauert, eine Szene zu filmen."

Beigeordneter Egon Gaede mit Carmen Schneider und ihrer Tochter Kathleen. SWR

Schon 1991 gab es mit "Tod im Häcksler" einen Tatort, der in der Pfalz gespielt hat. Nach der Ausstrahlung schlugen die Wellen hoch, sogar im rheinland-pfälzischen Landtag wurde der Film thematisiert. Der Grund: der Tatort verunglimpfe die Menschen und stelle die Pfälzer als Hinterwäldler da. Auch Carmen Schneider hat sich den Film von damals angeschaut und kann nichts Schlimmes daran finden.

Nerzweilerer wollen nicht als Hinterwäldler dargestellt werden

Anders geht es Werner Bollenbacher. Er findet die Dreharbeiten in seinem Heimatort zwar auch spannend, aber ein paar Bedenken bleiben doch, erzählt er: "Dass die Leute und die Region hinterwäldlerisch dargestellt werden. Es ist keine Stadt, wir sind auf dem Land hier. Es ist nicht alles so perfekt wie in der Stadt, aber wir leben gerne hier auf dem Land."

Die Ausstrahlung des Tatorts aus Nerzweiler ist zum 30. Geburtstag des Lena-Odenthal-Tatorts Ende 2019 vorgesehen.