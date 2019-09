per Mail teilen

Im Kaiserslauterer Freizeitbad Monte Mare ist heute Morgen ein Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Ob das Bad heute öffnen kann, ist unklar.

Wie die Feuerwehr berichtet, sind gegen sieben Uhr am Donnerstagmorgen etwa 50 Liter eines Gefahrstoffs in einem Betriebsraum des Freizeitbades ausgetreten. Das Bad hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Die Mitarbeiter wurden vorsorglich von einem Notarzt untersucht. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Zum Schutz Atemmaske

Etwa 35 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Unter Vollschutz werde der Gefahrstoff in geeignete Behälter umgefüllt. Um welche Chemikalie es sich handelt, hat die Feuerwehr nicht mitgeteilt. Der Einsatz soll noch bis in den Nachmittag dauern. Ob das Freizeitbad am Donnerstag öffnet, sei noch nicht entschieden.