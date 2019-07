Am Donnerstagabend ist eine ehemalige Schreinerei in Kleinsteinhausen (Kreis Südwestpfalz) in Flammen aufgegangen. Der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr schätzt, dass der Brand einen Schaden von etwa 150.000 Euro angerichtet hat. Als sie zum Brandort kam, habe das Gebäude schon vollständig in Flammen gestanden. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser übergreifen. Das Feuer war gegen 20 Uhr ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Feuerwehr Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land Feuerwehr mit Großaufgebot in Kleinsteinhausen Nach Angaben der Einsatzkräfte dauerten die Löscharbeiten bis nach Mitternacht. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei ein Defekt in der elektrischen Anlage des Nebengebäudes. Zu diesem Ergebnis sei ein Brand-Sachverständiger gekommen.