Regen und Wolken statt Sonne und Strand. Viele tausende Menschen sind von der Thomas Cook-Pleite betroffen. Auch eine Familie aus Kaiserslautern: Sie fürchtet um das bereits gezahlte Geld für die Reise, die ins Wasser fällt.

Familie Klein-Backes aus Kaiserslautern hat sich auf Sonne gefreut: In den Herbstferien sollte es in die Türkei gehen. Daraus wird jetzt aber nichts. Am Donnerstag hat der Reiseveranstalter Thomas Cook bekannt gegeben, dass alle Reisen bis zum 31. Oktober ausfallen.