Die Polizei Kaiserslautern und der Handelsverband Rheinland-Pfalz warnen vor Falschgeld. Demnach ist zurzeit sogenanntes "Movie Money" im Umlauf.

Das "Movie Money" wird zu Filmzwecken benutzt. Die Scheine sehen zwar echt aus, erkennen kann man das Falschgeld aber trotzdem: In kleiner Schrift steht auf den Scheinen unter der Euroflagge "Movie Money". Auf Vorder- und Rückseite befindet sich nach Angaben der Polizei immer folgender Aufdruck: „This is not legal tender; it's used für motion props“. Außerdem hätten alle Scheine dieselbe Seriennummer. Die Qualität der Fälschungen bewertet die Polizei als "eher mäßig".

Falsche 10- und 50-Euro-Scheine

Von dem Falschgeld war in Kaiserslautern laut Polizei ein größerer Betrag aufgetaucht - ausschließlich als 10- und 50- Euro-Scheine. Das "Movie Money" wurde zwar aus dem Verkehr gezogen, trotzdem ist nach Angaben der Polizei im Stadtgebiet weiteres Falschgeld in Umlauf.