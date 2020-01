per Mail teilen

Am 20. Januar sollte der Stadtrat in Kaiserslautern über zwei Anträge des FCK zum Fritz-Walter-Stadion abstimmen. Einen Antrag hat der Verein aber jetzt etwas überraschend zurückgezogen.

Dabei geht es um die Unterhaltskosten für das Fritz-Walter-Stadion, für die nach dem geltenden Pacht- und Betreibervertrag der 1. FC Kaiserslautern aufkommen muss. Für die außerordentliche Stadtratssitzung am 20. Januar hatte der Verein aber beantragt, dass diese Kosten auf 500.000 Euro gedeckelt werden. Den Rest hätte die Stadt übernehmen sollen.

Diesen Antrag hat der Verein jetzt zurück genommen - aus welchen Gründen, wollte er bisher nicht sagen. Lediglich die Stadtverwaltung bestätigte den entsprechenden Vorgang - ebenfalls, ohne Gründe zu nennen.

Bestehen bleibt der Antrag des 1. FC Kaiserslautern, dass die Stadionmiete auch im kommenden Jahr gesenkt wird. Zurzeit zahlt der Verein in der 3. Liga 425.000 Euro jährlich an die städtische Stadiongesellschaft, in der 2. Liga wären es 2,4 Millionen Euro. Diese Regelung gilt allerdings nur bis zum Saisonende.