Da muss einem angst und bange werden. Zum wiederholten Male hat die Polizei stark betrunkene Lkw-Fahrer gerade noch stoppen können - dieses Mal auf dem Tankhof in Ramstein.

Kurz bevor das sonntägliche Fahrverbot endete, kontrollierten die Beamten mehr als 50 Brummifahrer, die sich übers Wochenende auf dem Tankhof Ramstein aufhielten. Resultat: 14 davon waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert, zum Teil sogar erheblich mit Werten über zwei Promille. Die Beamten behielten die Fahrzeugschlüssel so lange ein, bis die Männer wieder fahrtauglich waren.

Erst im Januar hatte die Polizei an einem Sonntagabend an den Parkplätzen auf der A6 zwischen den Raststätten Wattenheim und Waldmohr 72 Lkw-Fahrer überprüft. Davon waren 14 so stark betrunken, dass sie nicht mehr fahren durften. Bei einem Fahrer wurde ein Alkoholwert von 1,8 Promille gemessen.