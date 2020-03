per Mail teilen

Der Zoo in Kaiserslautern ist finanziell nicht auf Rosen gebettet. Da ist jede Hand, die ehrenamtlich hilft, sehr willkommen. Die Zoo-Lotsen geben Führungen, pflegen Anlagen und helfen überall aus, wo sie gebraucht werden.

Silke Kretzschmar und Ulrich Czindsolors fühlen sich im Kaserslauterer Zoo sichtlich wohl. SWR

Wenn Zoo-Lotse Ulrich Czindsolors zum Gehege der Kapuzineräffchen im Kaiserslauterer Zoo kommt, ist sofort etwas los. Denn mit den Affen pflegt er eine spezielle Freundschaft "Keiner weiß warum. Aber wenn ich diesen Weg entlang gehe und die Äffchen sehen mich, kommen sie an das Gitter und fletschen die Zähne. Vielleicht lachen sie auch, ich weiß es nicht."

Statt Ruhestand Zoo-Lotse

Ulli, wie sie ihn hier im Kaiserslauterer Zoo nennen, hat im Außendienst gearbeitet, bis er vor einigen Jahren in den Ruhestand ging. Dann die Füße hochzulegen war für ihn keine Option. Gleich nach dem Einstieg in die Rente vor drei Jahren wurde er Zoo-Lotse. Das halte ihn fit, sagte er. "Für mich ist das hier ein Allround-Spa! Wenn ich hier zwei Stunden durch den Zoo geturnt bin, bin ich danach kaputt. Ich habe also hier mein Sportstudio, ich habe meine Ansprache zu den Menschen - es ist einfach herrlich."

Ohne Zoo-Lotsen wäre vieles nicht zu stemmen

Inzwischen ist Ulrich Czindsolors einer vom harten Kern. Das sind sechs Menschen, die überall anpacken, wo im Zoo Kaiserslautern Hilfe gebraucht wird. Für den Zoo sind die freiwilligen Helfer enorm wichtig und ein riesiger Gewinn, sagt Chef-Tierpfleger Danny Stock. "Parkpflege, die Reinigung der Gehege - unsere Zoo-Lotsen sind bereit zu allem, was anfällt. Ohne Zoo-Lotsen könnten wir die ganzen Geburtstagsführungen zum Beispiel gar nicht mehr stemmen."

Auch im Affen- und Reptilienhaus kennen sich Silke Kretzschmar und Ulrich Czindsolors gut aus. SWR

Und gerade diese Führungen sind etwas ganz Besonderes, sagt Zoo-Lotsin Silke Kretzschmar. "Den Kindern ein bisschen Wissen zu vermitteln, zuzuschauen, wie sie die Tiere füttern - oder wie sie die Hemmungen überwinden, Tiere anzufassen. Also Arbeit mit den Kindern und mit den Tieren: Das macht am meisten Spaß."

Weitere Zoo-Lotsen erwünscht

Ein schöneres Hobby, da sind sich Ulrich Czindsolors und Silke Kretzschmar einig, können sie sich nicht vorstellen. Und wenn es nach ihnen geht, dürften gerne noch ein paar Zoo-Lotsen dazu kommen. "Wir sind ja nur ein Kern von sechs Leuten, wir treffen uns da einmal im Monat zu einem Stammtisch", erzählt Silke Kretzschmar. "Und wenn das noch ein bisschen verstärkt würde, wär das sehr schön."