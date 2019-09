per Mail teilen

Pfälzerwald-Vereine aus der Westpfalz treffen sich heute in Edenkoben, um über den Austritt aus dem Deutschen Wanderverband zu diskutieren. Unter anderem wird die Ortsgruppe Kaiserslautern-Erlenbach an dem Treffen teilnehmen. Im Juni hatte der Hauptvorstand des Pfälzerwald-Vereins entschieden, zum Ende des Jahres aus dem Deutschen Wanderverband auszutreten. Ein Grund sei der Mitgliedsbeitrag. Dieser soll von 20.000 Euro im Jahr, auf 25.000 Euro erhöht werden. Mehrere Ortsgruppen des Pfälzerwald-Vereins wehren sich gegen den Austritt aus dem Deutschen Wanderverband - darunter der Pfälzerwald-Verein aus Kaiserslautern-Erlenbach. Ein Sprecher kritisiert, dass der Hauptvorstand die Entscheidung getroffen habe, ohne die Mitglieder einzubeziehen. Außerdem seien die Gründe für den Austritt für viele Ortsgruppen nicht nachvollziehbar. Bei dem Treffen in Edenkoben sollen beide Seiten ins Gespräch kommen.