per Mail teilen

Das Opel-Werk in Kaiserslautern soll Standort für eine Batteriezellfertigung für Elektroautos werden. In dem Werk sollen 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Zuvor hatte die Europäische Kommission das erste Batterie-Großprojekt in Europa genehmigt. Die beteiligten Staaten - darunter Deutschland und Frankreich - dürfen das Forschungs- und Innovationsprojekt mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschussen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

Bei Opel in Kaiserslautern arbeiten derzeit rund 1.700 Beschäftigte und 50 Zeitarbeiter. Opel Automobile GmbH

Baubeginn soll 2023 sein

Wie die Landesregierung dem SWR bestätigte, plant die Opel-Muttergesellschaft PSA die Batteriezellenproduktion am Standort Kaiserslautern aufzubauen. Die Technologie kommt vom französischen Batteriezellen-Hersteller Saft SA, der mit PSA und Opel ein Konsortium bilden wird. Dort sollen Antriebe für Elektroautos in einem Umfang von 32 Gigawatt produziert werden. Die Aufsichtsräte von Saft und PSA müssen dem Vorhaben noch zustimmen - das gilt aber als Formsache. Baubeginn soll 2023 sein.

Parallel dazu wird das Konsortium eine identische Fabrik an einem Standort in Frankreich aufbauen. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von sechs Milliarden Euro. Bund und Land werden jeweils etwa 300 Millionen Euro beisteuern.

Europa droht bei Batteriefertigung abgehängt zu werden

Europa hinkt bei der Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos vor allem Asien hinterher, es droht eine Abhängigkeit. Derzeit werden Schätzungen zufolge mehr als 80 Prozent der Batterien weltweit in Asien produziert, lediglich 3 Prozent in Europa.