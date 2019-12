per Mail teilen

Das Opel-Werk in Kaiserslautern soll Standort für eine Batteriezellenfertigung für Elektroautos werden. In dem Werk sollen 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Zuvor hatte die Europäische Kommission das erste Batterie-Großprojekt in Europa genehmigt. Die beteiligten Staaten - darunter Deutschland und Frankreich - dürfen das Forschungs- und Innovationsprojekt mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschussen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

Die Europäische Kommission hat das erste Batterie-Großprojekt in Europa genehmigt. Die Opel-Muttergesellschaft PSA plant die Batteriezellenproduktion am Standort Kaiserslautern aufzubauen. Die Technologie kommt vom französischen Batteriezellen-Hersteller Saft SA, der mit PSA und Opel ein Konsortium bilden wird.

Baubeginn soll 2023 sein

Wie die Landesregierung dem SWR bestätigte, plant die Opel-Muttergesellschaft PSA die Batteriezellenproduktion am Standort Kaiserslautern aufzubauen. Die Technologie kommt vom französischen Batteriezellen-Hersteller Saft SA, der mit PSA und Opel ein Konsortium bilden wird. Dort sollen Antriebe für Elektroautos in einem Umfang von 32 Gigawatt produziert werden. Die Aufsichtsräte von Saft und PSA müssen dem Vorhaben noch zustimmen - das gilt aber als Formsache. Baubeginn soll 2023 sein.

Auch Opel bestätigte die Entscheidung der EU-Kommission. "Es wird nun die abschließende Prüfung des Projektes vorbereitet, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird", so ein Unternehmenssprecher.

Nach der Genehmigung von Staatsbeihilfen zum Aufbau einer europäischen Batteriezellfertigung will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schnellstmöglich heimische Unternehmen fördern und die industrielle Fertigung in Deutschland auf den Weg bringen.

Altmaier zufrieden mit Durchbruch

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die Batterie-Allianz sei "ein großer Durchbruch, für den wir hart gearbeitet haben, auf den wir lange gewartet haben". Dies sei ein Erfolg für die "technologische Souveränität unseres Landes". Altmaier zeigte sich auch zu einer Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren bereit.

Parallel dazu wird das Konsortium eine identische Fabrik an einem Standort in Frankreich aufbauen. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von sechs Milliarden Euro.

Europa droht bei Batterien abgehängt zu werden

Europa hinkt bei der Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos vor allem Asien hinterher, es droht eine Abhängigkeit. Derzeit werden Schätzungen zufolge mehr als 80 Prozent der Batterien weltweit in Asien produziert, lediglich 3 Prozent in Europa.