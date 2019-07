Bahnrad-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Miriam Welte (Kaiserslautern) will nach den Olympischen Spielen in Tokio 2020 ihre Karriere beenden. Das erklärte die 32-Jährige am Rande des Pfingstrennens in Dudenhofen. Tokio sei "das nächste große Ziel. Die Form passt und es läuft alles ganz gut", sagte Welte der Rheinpfalz und fügte an: "Die Pläne sind, dass ich danach nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen werde." Welte hatte 2012 zusammen mit Kristina Vogel im Teamsprint in London Olympia-Gold gewonnen.