Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern, ZAK, plant nach eigenen Angaben im kommenden Jahr etwa zehn Millionen Euro in verschiedene Projekte zu investieren - unter anderem in einen Sperrmüll-Schredder.

Die ZAK hat den Schredder bereits in Betrieb genommen. Die Maschine zerkleinert Sperrmüll. Für den Schredder plant die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern im Laufe des kommenden Jahres noch eine Halle zu bauen.

Pläne für Wasserstoff-Tankstelle

2020 sollen auch die Pläne für eine Wasserstoff-Tankstelle in Kaiserslautern vorangetrieben werden. Derzeit werde geprüft, ob die ZAK für den Bau einer solchen Tankstelle Fördermittel bekommt. Die Kosten würden nach Angaben von ZAK-Vorstand Jan Deubig in die Millionen gehen. Technisch sei die Tankstelle sehr schnell umsetzbar. An der Tankstelle könnten Busse und Lastwagen mit Wasserstoff betankt werden. Die ZAK hat kürzlich mit der SWK und der Kaiserslauterer Firma WVE eine Wasserstoff-Initiative gegründet, die die Forschung an der Wasserstofftechnologie vorantreiben soll.

Weitere Pläne für 2020

Außerdem will die ZAK im kommenden Jahr ihr 15 Jahre altes Biomasse-Heizkraftwerk aufrüsten. Unter anderem soll dort ein Kran ausgetauscht werden. Darüber hinaus sollen 2020 die Pläne für ein neues Heizkraftwerk weiter ausgearbeitet werden. In dem Kraftwerk sollen die holzigen Anteile von Grünschnitt-Abfällen verbrannt und in Energie umgewandelt werden. Die ZAK versorgt mit der Verbrennung von Biomüll nach eigenen Angaben mehr als 9.000 Haushalte in Kaiserslautern mit Strom und knapp 3.000 mit Fernwärme.