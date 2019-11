Zwischenstopp nach Truppenbesuch in Afghanistan

US-Präsident Donald Trump hat in der Nacht auf Freitag einen Zwischenstopp auf der US-Airbase in Ramstein eingelegt. Trump befand sich auf dem Rückflug von einem Truppenbesuch in Afghanistan.

In Afghanistan hatte der US-Präsident zu Thanksgiving die dort stationierten Truppen besucht. Dabei hatte Trump verkündet, dass ein Waffenstillstand mit den radikal-islamischen Taliban möglich sei. Auf dem Rückflug in die USA landete das Flugzeug des Präsidenten auf der US-Airbase Ramstein. Dort hat der Präsident nach Angaben der Deutschen Presseagentur das Flugzeug gewechselt. Für den weiteren Rückflug nach Florida sei Trump in die Präsidenten-Maschine Air Force One umgestiegen. US-Präsident Trump steigt auf der US-Airbase Ramstein in die Air Force-One. dpa Bildfunk picture alliance/Alex Brandon/AP/dpa Offenbar hatte der Präsident für seinen Überraschungs-Besuch in Afghanistan eine andere Regierungsmaschine der USA genutzt. Im Oktober war bereits der amerikanische Vize-Präsident Mike Pence in Ramstein. Dabei hatte er betont, wie wichtig die Airbase als Station für das US-Militär in Europa sei.