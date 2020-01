Die Pläne für das Pilot-Projekt „Telemedizin-Assistenz“, das auch in Dahn starten soll, werden konkreter. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Für März seien erste Informationsveranstaltungen für interessierte Arztpraxen geplant. Dabei sollen nach Angaben des Landes etwa fünf Praxen gewonnen werden, die sich an dem Pilot-Projekt beteiligen wollen. Ab April soll das Projekt dann bereits in der ersten der insgesamt vier Pilotregionen starten – eine davon ist Dahn. Das Projekt „Telemedizin-Assistenz“ hat das Ziel, Ärzte im ländlichen Raum zu unterstützen und die Versorgung der Patienten zu verbessern. Dabei kommen speziell geschulte Assistenten beim Patienten zuhause vorbei und erfassen Daten – etwa den Blutdruck – digital und leiten sie an den Arzt weiter. Der kann sich bei Bedarf per Video hinzuschalten. Die Telemedizin soll den persönlichen Arztbesuch nicht generell ersetzen, aber in vielen Fällen überflüssig machen.