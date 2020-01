Vier Sternsinger aus Gerolstein im Vulkaneifelkreis haben am Mittwoch das EU-Parlament in Brüssel besucht - als einzige Delegation aus Deutschland. Die vier Kinder und Jugendlichen aus der Eifel zogen zusammen mit knapp zwanzig Sternsingern aus anderen europäischen Ländern in das Parlament ein. "Tun Sie das Richtige, das Gute, und sei es noch so klein, so werden Sie ein Segen für so viele andere", sagten sie. Die Aktion Dreikönigssingen sammelt Spenden für Hilfsprojekte für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Im vergangenen Jahr waren rund 50 Millionen Euro zusammengekommen.