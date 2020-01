Heute beginnt für die Schüler in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht. Für die Schüler an der Grundschule Contwig bedeutet das: Sie müssen wegen des Schimmels in ihrer Schule schon wieder umziehen.

Das Grundschulgebäude in Contwig im Kreis Südwestpfalz ist weiterhin gesperrt - es war im November geschlossen worden, nachdem dort Schimmelsporen im Unter- und im Erdgeschoss nachgewiesen wurden. Seitdem waren die zwei ersten Klassen im Rathaus in Contwig unterrichtet worden. Dort gab es aber Bedenken wegen des Brandschutzes. Also heißt es wieder für die Schüler: Schultaschen packen und umziehen. Die beiden Klassen bekommen eine neue Heimstatt am zweiten Standort der Grundschule in Stambach. Die beiden dritten Klassen werden ab sofort in der IGS in Contwig unterrichtet. Im Frühjahr sollen Arbeiten beginnen, um das Grundschulgebäude in Contwig von Schimmel zu befreien.