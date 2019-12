per Mail teilen

Sturmböen und Regen haben am Sonntag auch in der Westpfalz einige Schäden angerichtet. Im südwestpfälzischen Contwig wurden zum Beispiel Schlamm und Geröll auf die Straßen und in die Häuser gespült. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Gemeinde pumpten die Keller aus und versorgten die betroffenen Anwohner mit Sandsäcken. Verletzt wurde niemand.