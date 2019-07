Schon in einem Haus kann es eng werden, zusammen mit mehr als einem Dutzend Katzen zu leben. In Biedesheim (Donnersbergkreis) leben zwei Frauen mit so vielen Tieren in einem Auto.

Rund 600 Menschen wohnen in Biedesheim im Donnersbergkreis - zwei von ihnen in einem Auto an der alten Pumpstation, gemeinsam mit ihren 13 Katzen. Die beiden sind Gaby Schneider und ihre Tochter Samirah. Gaby Schneider hat von ihrer Mutter ein Haus geerbt, allerdings auch deren Schulden. Weil sie die nicht bezahlen konnte, wurde das Haus zwangsversteigert. Der neue Eigentümer ließ es Anfang März räumen. Seitdem leben die beiden Frauen mit ihren Katzen im Auto. "Die beiden Frauen hatten zweifellos Pech." Holger Pradella (FWG), Ortsbürgermeister in Biedesheim Holger Pradella, der Ortsbürgermeister von Biedesheim, hat schon oft Menschen in Notsituationen erlebt, aber dieser Fall ist auch für ihn einmalig. Bei allem Mitgefühl sagt er: "Auf Dauer kann das nicht im Sinne für den Ort sein." Dauer 0:50 min 13 Katzen und zwei Frauen in einem Auto In Biedesheim im Donnersbergkreis leben und schlafen zwei Frauen seit mehreren Wochen in einem Auto, zusamemen mit mehr als einem Dutzend Katzen. Pradella erzählt: Die Verbandsgemeinde bot den Schneiders schon mal eine Wohnung an. Sie hätten aber nur zwei von den 13 Katzen mitnehmen können. Das kam für Gaby Schneider nicht in Frage. "Die Katzen sind unserer Familie", betont sie. "Wir haben sonst niemanden". Veterinäramt greift nicht ein Die Tiere schlafen in dem Auto, ihre Geschäfte verrichten sie in einem Katzenklo im Kofferraum. Das Veterinäramt sei schon da gewesen, berichtet der Ortsbürgermeister. Es sehe keinen Grund einzuschreiten, denn den Katzen gehe es gut. Ziel: Mit allen Katzen in die Eifel Trotzdem will Holger Pradella dafür sorgen, dass Gaby und Samirah Schneider bald einen festen Wohnsitz haben. Gaby Schneider hat auch schon genaue Pläne, wie es weitergehen soll: "Dann fahren wir in die Eifel. Da sind alle tierlieb". Es scheint: Egal, wo Gaby und Samirah Schneider am Ende landen - ihre 13 Katzen werden dabei sein.