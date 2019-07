Vor dem Landgericht in Zweibrücken müssen sich zwei Männer verantworten, die eine Massenkarambolage verursacht haben sollen. Die beiden sollen sich ein Autorennen geliefert haben.

Die Anklage geht davon aus, dass die beiden Männer im Mai 2018 auf der A8 Richtung Pirmasens an einem unerlaubten Straßenrennen teilgenommen haben. Dort seien sie in ein Stau-Ende gefahren. Weil sie so schnell unterwegs waren, seien zunächst ihre Autos zusammengestoßen und die seien dann in mehrere stehende Autos hineingefahren.

Mehrere Menschen verletzt

Vier Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden – sie hatten unter anderem Verletzungen an Hüfte oder Schulterblatt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von mindestens 150.000 Euro. Das Amtsgericht in Zweibrücken hatte die beiden schon zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Weil Berufungen eingelegt wurden, wird der Fall jetzt noch einmal vor dem Landgericht verhandelt.