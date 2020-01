Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG in Baumholder erwartet am Sonntag 50 Teilnehmer beim traditionellen Neujahrsschwimmen. Dabei schwimmen sie im Baumholder Badesee etwa 100 Meter. Die Organisatoren rechnen damit, dass einige Schwimmer in Kostümen an den Start gehen werden. Aufwärmen können sich Teilnehmer und Besucher in einer mobilen Fasssauna am See.