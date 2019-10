Das US-Hauptquartier in Baumholder sucht wieder Gastfamilien, in denen junge amerikanische Soldaten die Weihnachtstage verbringen können. Das hat in Baumholder schon eine jahrzehntelange Tradition. Nach Angaben eines Sprechers der Militärgemeinde haben im vergangenen Jahr 32 amerikanische Soldaten in 30 deutschen Familien die Feiertage verbracht. Interessierte Familien können sich an das US-Hauptquartier wenden. Anfang Dezember soll es ein erstes Treffen zwischen den Familien und den Soldaten geben.