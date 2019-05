per Mail teilen

Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Frauenberg (Landkreis Birkenfeld) getötet worden.

Sein Wagen war am Samstagnachmittag nach einer Linkskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto wurde zwischen mehreren Bäumen eingeklemmt. Der Mann starb noch am Unfallort. Warum der Wagen von der Straße abkam, wird nun untersucht.