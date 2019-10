Auf dem ehemaligen Opel-Werksgelände in Kaiserslautern wird am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die A6 wird dafür zeitweise komplett gesperrt.

Die Fliegerbombe war am Dienstag auf einem Gelände gefunden worden, das von Opel an eine städtische Gesellschaft verkauft wurde. Nach Angaben der Stadt soll die Fläche von mehr als 22 Hektar für eine spätere Vermarktung baulich entwickelt werden. Dafür wurde wurde das Areal als erste Maßnahme routinemäßig vom Kampfmittelräumdienst kontrolliert. Dabei wurde die Bombe entdeckt.

A6 wird wegen Bombenentschärfung gesperrt

Die 250 Kilo schwere Bombe wird am Donnerstagmorgen ab 10 Uhr entschärft. Dafür werden laut Stadt unter anderem auch Teile des Opel-Werks evakuiert. Die Bahnlinie und das angrenzende Gewerbegebiet sind nicht betroffen. Allerdings wird die A6 im betroffenen Bereich voll gesperrt. In Richtung Mannheim wird der Verkehr am Kreuz Landstuhl abgeleitet, in Richtung Saarbrücken an der Anschlussstelle Kaiserlautern West. Wie lange die Arbeiten dauern, ist unklar

Immer wieder müssen Fliegerbomben entschärft werden

Immer wieder werden bei Bauarbeiten Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich entdeckt - zuletzt am Dienstag in Zweibrücken oder im April in Waldmohr im Kreis Kusel.