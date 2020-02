Der Schriftsteller und Kabarettist Bov Bjerg hat am Sonntag den Hugo-Ball-Preis der Stadt Pirmasens verliehen bekommen. Zudem erhielt die Schriftstellerin Kinga Tóth einen Förderpreis.

"Bov Bjerg erhält den Hugo-Ball-Preis 2020 für sein vielseitiges Werk als gesellschaftlich schreibender und handelnder Erzähler, als Autor der eingreifenden Performance in bester politischer Dada-Tradition", so die Begründung der Jury.

Pubertätsdrama als Besteller gekürt

Rolf Böttcher, so sein bürgerlicher Name, wurde 1965 in Heiningen (Landkreis Göppingen) geboren. Er studierte Linguistik, Politik und Literaturwissenschaften in Berlin und Amsterdam. Mit Freunden gründete er verschiedene Berliner Lesebühnen. Sein erster Roman hieß "Deadline", sein zweiter "Auerhaus". Letzterer ist von verschiedenen deutschen Theaterhäusern adaptiert und inszeniert worden.

Im Dezember 2019 feierte der Bestseller als melancholisches Pubertätsdrama auf der Kinoleinwand Premiere. Noch düsterer als "Auerhaus" ist Bov Bjergs soeben im Claassen-Verlag erschienener Roman "Serpentinen". Die Geschichte spielt auf der Schwäbischen Alb und erzählt vom Kampf eines depressiven Vaters gegen die Dämonen der Vergangenheit.

Mit dem Hugo-Ball-Preis wird das Gesamtwerk des in Pirmasens geborenen Schriftstellers Hugo Ball gewürdigt, der unter anderem 1916 im Züricher Cabaret Voltaire mit Dada eine der wichtigsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts begründet hat. Zu den früheren Trägern der Auszeichnung, die seit 1990 verliehen wird, gehören Oskar Pastior, Cees Nooteboom, Robert Menasse, Klaus Wagenbach und Patrick Roth.

Förderpreis für Kinga Tóth

Zudem wurde ein Förderpreis an die Schriftstellerin und Übersetzerin Kinga Tóth vergeben. Geboren in Ungarn, publiziert die 37-Jährige Essays, Kurzgeschichten und selbst illustrierte Gedichte in deutscher, englischer und ungarischer Sprache. Außerdem tritt sie in Ausstellungen und als Performance-Künstlerin auf, die ihre Texte mit Sound- und Bildunterstützung auf internationalen Festivals vorträgt. "Ihre Auftritte und ihre experimentelle Poesie erinnern an die dadaistischen Lautgedichte und an die Performances im Züricher Cabaret Voltaire", urteilt die Jury.

Die Preisverleihung fand zum elften Mal statt. Sie ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.