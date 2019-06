Am Klinikum in Homburg soll ein Assistenzarzt über Jahre Kinder sexuell missbraucht haben. Das genaue Ausmaß der Fälle ist noch nicht bekannt - Betroffene wurden offenbar nicht informiert.

Wie das ARD-Magazin "Monitor" berichtet, war der Assistenzarzt von 2010 bis 2014 am Universitätsklinikum in Homburg tätig - in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort soll er intime Behandlungen an Kindern und Jugendlichen vorgenommen haben. Die Kinder waren zwischen vier und zwölf Jahren alt.

Nach Recherchen von "Monitor" hat eine Überprüfung der Patientenakten durch die Klinik ergeben, dass 95 Prozent der Behandlungen medizinisch nicht notwendig gewesen seien. Die Klinik habe der Staatsanwaltschaft einige Akten zur Verfügung gestellt. Der beschuldigte Assistenzarzt war 2016 plötzlich verstorben, deshalb wurden die Ermittlungen eingestellt.

Bisher keine umfangreiche Information an die Eltern

Die Klinik habe schon früh von den pädophilen Neigungen des Asstistenzarztes erfahren. Trotzdem habe die Klinikleitung die Eltern der betroffenen Kinder nicht informiert - noch nicht einmal, als die Akten an die Staatsanwaltschaft übergeben wurden. Eine Anwältin wandte sich an die saarländische Landesregierung. Die Staatskanzlei als Aufsichtsbehörde des Universitätsklinikums hat daraufhin offenbar zumindest einen Teil der Eltern informiert.

Die "Saarbrücker Zeitung" schreibt, dass die Staatsanwaltschaft jahrelang geschwiegen habe, weil die Information den Patienten "mehr geschadet als genutzt" habe. Offenbar sei auch nicht untersucht worden, ob der Mediziner Kontakte zu kinderpornografischen Netzwerken hatte. Nach Informationen der Zeitung finden sich in den Akten, die der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, zehn Fälle von Kindern aus Rheinland-Pfalz.

Ministerpräsident Hans: "Zutiefst erschüttert"

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) teilte am Montag mit, er sei "zutiefst erschüttert" über die Vorfälle am Universitätsklinikum in Homburg. "Wenn ein solcher Verdacht im Raum steht, muss umgehend eine lückenlose Aufklärung erfolgen." Gerade Kinder und Jugendliche und ihre Eltern müssten sich darauf verlassen können, dass ihr Vertrauen nicht durch Behandler schändlich ausgenutzt werde, sagte Hans weiter. "So etwas darf nie wieder passieren."