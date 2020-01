per Mail teilen

Ein Friedensaktivist hat bei der Generalstaatsanwaltschaft in Zweibrücken Anzeige erstattet. Er will wissen, ob die Drohne, die den iranischen General tötete, von Ramstein aus gesteuert wurde.

In der Anzeige schreibt der Friedensaktivist aus Baden-Württemberg, dass die USA mithilfe ihrer Militärbasis in Ramstein die Kampfdrohnen steuern. Dort befindet sich angeblich eine Relaisstation, ohne die die Piloten in den USA die Drohnen zum Beispiel im Nahen und Mittleren Osten nicht steuern könnten.

Bruch des Völkerrechts?

Der Raketenangriff, bei dem der iranische General Quassem Soleimani im Irak getötet wurde, sei mit einer Drohne ausgeführt worden. Sollte diese über Ramstein gesteuert worden sein, seien sowohl das Völkerrecht als auch deutsches Recht verletzt worden, so der Friedensaktivist.

Die Anzeige richtet sich "gegen alle infrage kommenden Tatverdächtigen aus den USA und Deutschland". Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, die Bundesregierung gehe nicht davon aus, dass der Drohnenangriff von Ramstein aus koordiniert wurde.

Prüfung durch Staatsanwaltschaft Zweibrücken

Die Generalstaatsanwaltschaft Zweibrücken bestätigte mittlerweile, dass die Anzeige per Mail eingegangen ist. Sie wurde an die Staatsanwaltschaft Zweibrücken weiter geleitet, die nun prüfen soll, ob der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt. Wie lange diese Prüfung dauern wird, steht noch nicht fest.