In den Wäldern rund um Annweiler und Eußerthal in der Südpfalz findet heute eine Großwildjagd statt. Nach Angaben des Kreisjagdmeisters beteiligen sich 280 Jäger daran. Geschossen würden vor allem Wildschweine. Diese hätten sich in den vergangenen Monaten stark vermehrt und sorgten jetzt für große Schäden in Feldern und Gärten. Darüberhinaus drohe, dass sich durch die Wildschweine die für Hausschweine tödliche Afrikanische Schweinepest nach Rheinland-Pfalz ausbreitet. In dem bejagten Waldgebiet leben rund 300 Wildschweine, davon sollen etwa 100 erlegt werden. Schilder warnen Besucher davor warnen, die Wälder und Felder im Jagdgebiet zu betreten.