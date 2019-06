per Mail teilen

Der neue Investor des 1. FC Kaiserslautern, Flavio Becca, muss sich wegen Veruntreuung von Firmengeldern vor Gericht verantworten. Es geht um Luxusuhren.

Die Vorwürfe schwelen schon länger. 2011 hatte die Polizei die Geschäftsräume und Privatwohnungen Beccas durchsucht. Dort hat sie Luxusuhren gefunden.

Gegen zwei Urteile vom vergangenen Sommer hatte der luxemburgische Bauunternehmer Revision eingelegt. Diese hat das Kassationsgericht in Luxemburg nun abgelehnt und die Klage zugelassen.

Becca will viel Geld in Kaiserslautern investieren

Vor gut zwei Wochen ist Becca als Investor beim finanziell angeschlagenen 1. FC Kaiserslautern eingestiegen. Außerdem will er auch in Bauprojekte in Kaiserslautern investieren. Ob die Anklage und eine mögliche Verurteilung darauf eine Auswirkung haben, ist noch unklar.

In der ersten Version dieses Artikels haben wir geschrieben, dass Becca wegen Korruption angeklagt ist. Dies ist jedoch nicht Teil des Verfahrens.