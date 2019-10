per Mail teilen

Der Amtsrichter hat verurteilten Straftätern die Bewährungsauflagen erlassen. Das Landgericht Zweibrücken hat ihn jetzt vom Vorwurf der Rechtsbeugung freigesprochen.

Verteidiger Matthias Weihrauch (links) und der angeklagte Richter, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will. SWR

Die Vorsitzende Richterin am Landgericht Zweibrücken begründete ihr Urteil damit, dass die besondere Schwere der Rechtsverletzung für das Gericht nicht erkennbar gewesen sei. Der Richter hatte in vier Fällen Bewährungsstrafen aufgehoben oder abgemildert und damit nach Ansicht des Gerichts zwar gegen das Recht verstoßen, aber nicht willkürlich. Der Richter hatte geltend gemacht, dass er aufgrund des Personalmangels am Amtsgericht Kaiserslautern überlastet gewesen sei und keine Zeit gehabt habe, die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten gefordert, außerdem eine Geldbuße in Höhe von 6.000 Euro. Sie plant Revision gegen das Urteil einzulegen. Im Falle einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr würde der Richter seinen Job verlieren.