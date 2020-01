Bei einem Unfall in Altenglan im Kreis Kusel ist eine 80-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte sie offenbar im Ortsteil Mühlbach ein vor ihr fahrendes Auto überholen. Der Wagen scherte dann aber aus, um an einem parkenden Auto vorbeizufahren. Dabei sei die Seniorin dann in das andere Auto gekracht und von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto prallte anschließend gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich. Wie die Polizei mitteilt, musste die Frau schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Westpfalzklinikum geflogen werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.