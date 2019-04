In der vergangenen Nacht haben zwei Wohnhäuser in Kaiserslautern gebrannt, in denen Obdachlose untergebracht waren. Nach Aussagen von Anwohnern standen die Gebäude innerhalb kürzester Zeit in Flammen.

Dauer 00:22 min Feuer im sozialen Brennpunkt Asternweg In Kaiserslautern haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Wohnhäuser der Stadt gebrannt, in denen beispielweise Obdachlose untergebracht wurden. Verletzt wurde niemand. Feuer im Asternweg schnell unter Kontrolle Um kurz nach 2.00 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr die ersten Notrufe ein. Die Feuerwehr war mit etwa fünfzig Mann im Einsatz, sie hatte den Brand im Asternweg nach eigenen Angaben innerhalb relativ kurzer Zeit unter Kontrolle. Das Feuer war vermutlich im Garten neben den Wohnhäusern ausgebrochen und hatte sich von dort auf die Wohnhäuser ausgebreitet. Das Feuer ist nach Angaben der Feuerwehr vermutlich in einem Garten ausgebrochen. Feuerwehr Kaiserslautern Keine Verletzten bei Brand im Asternweg Zum Zeitpunkt des Feuers hielten sich achtzehn Personen in den beiden Häusern auf. Sie konnten sich in Sicherheit bringen und werden derzeit beim Roten Kreuz versorgt. Verletzt wurde niemand. Zur Sicherheit mussten auch Anwohner benachbarter Häuser ihre Wohnungen verlassen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro. Brandspuren an einer Hausfassade im Asternweg. SWR Die ausgebrannten Gebäude gehören der Stadt Kaiserslautern und liegen im sozialen Brennpunkt "Kalkofen". In ihnen befinden sich Wohnungen, in denen beispielsweise Obdachlose untergebracht werden.