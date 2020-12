Die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben 104 neue Coronafälle registriert. 43 Neuinfektionen gab es im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Kaiserslautern. Das sind mit Abstand die meisten in der Westpfalz. Acht Menschen des Seniorenheims in Vogelbach sollen sich mit dem Virus infiziert haben. Die wenigsten Neuinfektionen gab es im Donnersbergkreis mit 10 neuen Fällen. Das Gesundheitsamt in Kusel meldete gestern einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona.