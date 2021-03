In Thaleischweiler-Fröschen in der Südwestpfalz ist am Montagnachmittag eine 91-jährige Frau beim Spazieren mit ihrem Rollator in einen Bach gestürzt. Die Seniorin war nach Angaben der Polizei wohl am Bürgersteig hängengeblieben und den Hang hinuntergestürzt. Dabei hat sie sich mehrere Prellungen zugezogen und konnte sich nur noch mit dem Kopf über Wasser halten. Sie wurde stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht.