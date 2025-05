7.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Donnerstag beim Firmenlauf in Kaiserslautern mitgemacht. Dabei wurde auch ein Weltrekordversuch gestartet.

Gut 500 Menschen mehr als im vergangenen Jahr gingen diesmal auf die fünf Kilometer lange Strecke durch Kaiserslautern. Läuferinnen und Läufer von 314 Unternehmen aus der Region waren dabei laut Veranstalter "B2Run" am Start.

Der Streckenverlauf wurde in diesem Jahr nur minimal geändert. Start war wieder in der Schneiderstraße in der Nähe der Fruchthalle, von dort führte der Firmenlauf unter anderem über Eisenbahn- und Augustastraße in die Bismarckstraße und weiter durch die Innenstadt schließlich bis zum Ziel am Stiftsplatz.

Westpfalz-Klinikum mit über 400 Startern beim Firmenlauf

Für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bedeutete das, einige Umwege zu fahren - viele Straßen in der Innenstadt waren während des Laufs gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, ist es rund um den Firmenlauf ruhig geblieben.

Die größte Gruppe kam wie im vergangenen Jahr vom Westpfalz-Klinikum. 445 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krankenhauses waren dabei. Auch das SWR Studio in Kaiserslautern war mit einem Team am Start.

Kaiserslautern will einen Weltrekord aufstellen

Der Firmenlauf war außerdem auch der Startschuss für einen Weltrekordversuch. Die Science and Innovation Alliance Kaiserslautern möchte dabei nach eigenen Angaben "die ganze Stadt in Bewegung setzen" und einen Weltrekord für die weiteste im Team gelaufene Distanz in 90 Tagen holen.

Weltrekordversuch für behinderte und nicht-behinderte Menschen

Bis zum 19. August können dann von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kilometer über eine App gesammelt werden. "Es ist klasse zu sehen, wie motiviert die ganze Stadt an das Laufen herangeht und dass zudem das Thema Inklusionssport durch die Aktion stärker in den Fokus gerückt wird", sagt Johanna Menke.

Der Weltrekordversuch findet unter dem Motto "Mehr als Bewegung" statt und soll auf Inklusion im Sport aufmerksam machen. Rollstuhlfahrer Abdul Dogan wird als Veranstaltungsbotschafter in Kaiserslautern vor und während des dreimonatigen Zeitraums mit den verschiedensten Gruppen und Personen trainieren und Kilometer sammeln.