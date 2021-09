Volkshochschule feiert 75. Jubiläum

Die Volkshochschule in Pirmasens feiert am Mittwoch ihr 75-jähriges Bestehen. Sie gehört damit zu den ältesten Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz. Etwa 4.500 Menschen besuchen jährlich die Kurse der Pirmasenser Volkshochschule. Hierfür beschäftige die Einrichtung aktuell knapp 120 Dozenten. Auch während der Corona-Krise konnte die Volkshochschule Pirmasens noch etwa 250 Kurse anbieten. Anlässlich ihres 75-jährigen Geburtstages gestern, findet heute eine Feier in der Festhalle mit geladenen Gästen statt. Auch die Präsidentin des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, gratuliert der Volkshochschule: Als Teil des bundesweiten Netzwerks von fast 900 Volkshochschulen sorge die VHS Pirmasens dafür, dass allen Menschen vor Ort Zugang zu Bildung bekommen