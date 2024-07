Blog: ++ 70 Jahre "Wunder von Bern" ++ Radweg in Pirmasens wieder frei ++ Orgel gerettet ++

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

16:31 Uhr ++ Konzert in Kaiserslautern für krankes Mädchen ++ In der Martinskirche in Kaiserslautern findet heute ein Benefizkonzert statt. Der evangelische Kirchenbezirk und die Pfarrei Heiliger Martin möchten mit dem Konzert Geld für ein Mädchen aus Kaiserslautern sammeln. Sie ist an Leukämie erkrankt. Die kleine Lilly hat mit vier Jahren die Diagnose Leukämie bekommen. Jetzt hat das kleine Mädchen zwar einen Stammzellen-Spender gefunden und es gibt auch Hoffnung auf Heilung. Aber finanziell braucht die Familie Unterstützung, so die Organisatoren des Benefizkonzerts. Denn jetzt stehe für Lilly auch eine lange Reha an. Mit dem Konzert wolle man Geld sammeln, um die Familie zu entlasten. Sendung am Do. , 4.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

15:34 Uhr ++ BBQ im Finanzamt Kaiserslautern ++ Mit Barbecue zum neuen Beruf. Mit dieser Strategie will das Finanzamt Kaiserslautern Berufseinsteigern den Job der Finanzbeamten vorstellen. Bei dem heutigen Berufsinformationstag sollen alle Fragen rund um die Aufgaben eines Finanzverwalters beim Finanzamt geklärt werden. Ab 16 Uhr öffnet das Finanzamt Interessierten seine Tür und lädt zum gemeinsamen Barbecue ein.

14:35 Uhr ++ BUND kritisiert Pläne für Gewerbegebiet in Hochspeyer ++ Das Gewerbegebiet in Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern soll erweitert werden. Der "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)" kritisiert die Pläne, weil dafür eine Waldfläche von 40.000 Quadratmetern gefällt werden muss. Der Bürgermeister von Hochspeyer hat die Kritik des "BUND" jetzt zurückgewiesen. Die Umweltschützer hatten zum Beispiel kritisiert, dass bei der Planung keine Umweltkriterien, wie beispielsweise Dachbegrünungen, berücksichtigt worden seien. Laut Bürgermeister Dominic Jonas sind diese im Bebauungsplan aber genau vorgeschrieben. Dass für das Gewerbegebiet 40.000 Quadratmeter gerodet werden müssen, sei allerdings nicht abzustreiten. Sendung am Do. , 4.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

12:37 Uhr ++ Radweg in Pirmasens wieder frei ++ Fahrradfahrerinnen und -fahrer dürfen sich freuen. Denn in Pirmasens ist der "Dynamikum-Radweg" wieder befahrbar. Der Weg musste nach dem Unwetter an Pfingsten gesperrt werden, weil unter anderem viele Bäume umgestürzt waren. Mitarbeitende der Stadt und des Forstamtes haben den Weg jetzt aber wieder freigeräumt. Weiterhin gesperrt bleibt aufgrund des Unwetters der Premiumwanderweg "Hexenklamm" zwischen Gersbach und Winzeln. Sendung am Do. , 4.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4

11:01 Uhr Sozialplan für Michelin Mitarbeiter in Homburg Im Zusammenhang mit dem angekündigten Stellenabbau bei Michelin in Homburg haben sich der Reifenhersteller und die Arbeitnehmervertreter auf einen Sozialplan geeinigt. Dieser soll den angekündigten Abbau von 800 Arbeitsplätzen sozialverträglich gestalten. Der Sozialplan gilt für die Standorte Homburg, Trier und Karlsruhe. Allein im Werk in Homburg sollen 800 von 1.300 Arbeitsplätzen wegfallen. Der Stellenabbau soll laut dem Unternehmen möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Unter anderem soll es Abfindungen für Mitarbeiter geben, die freiwillig gehen. Außerdem soll für ein Jahr eine Transfergesellschaft eingerichtet werden. Mit dem Ziel, die vom Stellenabbau betroffenen Beschäftigten auf andere Jobs im freien Arbeitsmarkt vorzubereiten. In diesem Transferjahr erhalten die Betroffenen nach Angaben der Gewerkschaft zwei Drittel ihres Gehalts.

9:57 Uhr Pirmasens kommt mit Pflanzenschnitt nicht nach Rasen, Gehölze, aber auch Unkraut - im Augenblick sprießt alles. Wie die Stadt Pirmasens mitgeteilt hat, gehen bei der Verwaltung Hinweise aus dem gesamten Stadtgebiet ein, dass die Pflanzen bitte zurückgeschnitten werden sollen. Die zuständigen Mitarbeiter sind von montags bis freitags im Dauereinsatz, trotzdem kämen sie mit dem Säubern, Freischneiden und Mähen kaum nach, heißt es von der Stadt. Allein die Fläche, die in Pirmasens auch jetzt wieder jetzt gemäht werden muss, ist so groß wie knapp 90 Fußballfelder. Als erstes werden allerdings die Stellen von Pflanzen befreit, wo sonst Verkehrsschilder verdeckt wären oder die Pflanzen zu einer anderen Gefahr im Straßenverkehr werden könnten.

6:38 Uhr Symposium zur Nachhaltigkeit an der Universität Kaiserslautern Beim dem Symposium will die RPTU in Kaiserslautern einen Einblick in die aktuelle Forschung zum Thema geben. Insbesondere geht es darum, wie moderne und nachhaltige Materialien helfen können, das Klima zu schützen. Wie diese Materialien gewonnen werden können - etwa durch Recycling. Und in welchen Bereichen sie eingesetzt werden können. Beispielsweise beim Bau von Häusern, beim Speichern von Energie oder in umweltfreundlicher Kleidung. Dazu zeigen Studenten der RPTU Experimente und beantworten Fragen. Das Symposium richtet sich vor allem an Oberstufenschüler - aber auch andere Interessierte können daran teilnehmen. Start ist um 9 Uhr im Hörsaal des Chemie-Gebäudes.

16:04 Uhr ++ Jannik Mause wechselt zum FCK ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Stürmer. Wie der Verein mitgeteilt hat, spielt Jannik Mause in der kommenden Saison für die Roten Teufel. Der 25-Jährige war vorher beim Drittligisten FC Ingolstadt. Mit 18 Toren in 33 Spielen wurde er dort vergangene Saison Torschützenkönig. Mause stand eigentlich noch bis 2025 in Ingolstadt unter Vertrag. Sendung am Mi. , 3.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

16:01 Uhr ++ Laden in Kusel mit Sprayfarbe beschmiert ++ In Kusel haben Unbekannte ein Sportgeschäft mit Graffitis beschmiert. Die Tat soll sich nach Angaben des Inhabers in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben. Alle Schaufenster und die Eingangstür wurden großflächig mit gelber Farbe besprüht. Der Inhaber schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Eine Versicherung, die den Schaden übernimmt, habe er nicht. Für Hinweise, die zu dem oder den Tätern führen, hat er eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt. Die Polizei Kusel hat die Ermittlungen aufgenommen. In Kusel ist ein Schaufenster mit Sprayfarbe beschmiert worden. Volker Lösch Sendung am Mi. , 3.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

14:18 Uhr ++ Pfalztheater verschiebt Premiere wegen Deutschland-Spiel ++ Damit es keine Überschneidung mit dem EM-Spiel der Deutschen gibt, verschiebt das Pfalztheater Kaiserslautern eine Aufführung am Freitag etwas nach hinten. Die Premiere zu dem Stück "Blueprints 2.0" beginnt daher erst um 20 Uhr. Mit der anschließenden Premierenparty "Spätschicht" geht es dann um 22:30 Uhr los. Dort sind die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzensembles mit dabei. Tickets für die Vorstellung sind unter anderem über das Pfalztheater sowie über die Stadt Kaiserslautern erhältlich.

13:34 Uhr Südwestpfalz: Es gibt wieder EU-Fördergelder für Vereine und Einrichtungen Privatpersonen, Vereine und Einrichtungen aus dem Kreis Südwestpfalz können sich wieder für Fördergelder der EU bewerben. Gefördert werden zum Beispiel Projekte zu den Themen "Dorfleben", "Regionaler Klimaschutz" oder "nachhaltiger Tourismus". Mindestens gibt es 5.000 Euro, maximal 150.000 Euro pro Projekt. Insgesamt stehen nach Angaben des Kreises Südwestpfalz 600.000 Euro zur Verfügung. Bewerben kann man sich bis Oktober - wer das Geld bekommt, entscheidet sich im Dezember.

10:23 Uhr Diskussion über Probleme der Jugendsozialarbeit in Kaiserslautern Der künftige rheinland-pfälzische Ministerpräsident, Alexander Schweitzer (SPD), kommt heute nach Kaiserslautern. Als derzeitiger Sozialminister will er in der Stadt mit Streetworkern der Arbeiterwohlfahrt zu sprechen. Sie kümmern sich um Jugendliche und junge Erwachsene in Kaiserslautern, die zum Beispiel obdachlos sind oder keinen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung haben. Dabei helfen die AWO-Mitarbeiter vor allem bei Behördengängen. Um 14 Uhr sprechen Sozialminister Schweitzer, Vertreter der Uni, der Jobcenters und der AWO auf einer Diskussionsveranstaltung über die Probleme, die dabei entstehen. Die Veranstaltung findet im Jugendzentrum JuZ in Kaiserslautern statt.

8:15 Uhr Imsbach modernisiert Friedhof Die Ortsgemeinde Imsbach im Donnersbergkreis bekommt 40.000 Euro vom Land, um den Friedhof zu modernisieren. Wie ein Sprecher sagte, kommt das Geld aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock. Mit dem sollen kommunale Vorhaben gefördert werden, die der Allgemeinheit dienen. In diesem Fall sollen auf dem Friedhof Gehwege instandgesetzt werden, um den Zugang zu den Gräbern zu erleichtern. Insgesamt stehen im Investitionsstock des Landes für dieses Jahr 57 Millionen Euro zur Verfügung. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:23 Uhr Zweibrücken: Betrüger geben sich als Polizisten aus In Zweibrücken haben sich Betrüger gestern als Polizeibeamte ausgegeben und versucht an Wertgegenstände zu kommen - vergeblich. Das hat die Polizei mitgeteilt. Bürger hatten zu Protokoll gegeben, sie seien per Telefon aufgefordert worden, ihre Wertgegenstände sicherheitshalber an "Beamte" auszuhändigen, weil sie sonst gestohlen werden könnten. Die angerufenen Bürger sind der Polizei zufolge nicht auf die Masche hereingefallen und haben stattdessen die richtige Polizei benachrichtigt. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:54 Uhr Eisenberg: Türkische Fußballfans feiern Einzug ins EM-Viertelfinale mit Autokorso In der Pfalz haben viele Fußballfans den Einzug der türkischen Nationalmannschaft in das EM-Viertelfinale mit Autokorsos gefeiert. In Eisenberg im Donnersbergkreis sind der Polizei zufolge Fans mit 60 Autos hupend durch die Straßen gefahren. Auch in Mainz, Worms und Bad Kreuznach habe es Autokorsos gegeben. Die Türkei hatte am Abend ihr Achtelfinalspiel gegen Österreich mit 2:1 gewonnen. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr Kaiserslautern richtet neue Abstellzonen für E-Scooter ein - und hofft auf weniger Chaos Die Stadt richtet die neuen Abstellzonen erst einmal an acht Stellen in der Innenstadt ein. Unter anderem neben der Touristen-Information, am Willy Brandt-Platz und am Barbarossaring. Außerdem in der Eisenbahn-, in der Lutrina- sowie in der Birnstraße und vor dem Rathaus West. Zusätzlich am Hauptbahnhof zu den bestehenden eine weitere Abstellzone hinzu. Außerhalb der Zonen soll es nicht mehr möglich sein, die Roller zu parken. Das heißt, die Fahrt kann in der Innenstadt nur noch beendet werden, wenn der Scooter in einem ausgewiesenen Bereich abgestellt wird. Ansonsten laufen die Fahrtkosten weiter. Die Stadt möchte nun beobachten, wie die Zonen genutzt werden. Das freie Abstellen der Roller soll nur noch außerhalb der Innenstadt möglich sein. Sendung am Mi. , 3.7.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

17:01 Uhr ++ Landwirte im Westen der Pfalz rechnen mit Ernte-Ausfällen ++ Die Landwirte in der Westpfalz rechnen mit Ernte-Einbußen von bis zu 40 Prozent. Grund: Es hat in diesem Jahr überdurchschnittlich viel geregnet. Welche Auswirkungen das hat, sehen Sie hier im Video: Sendung am Di. , 2.7.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

15:53 Uhr ++ Aktionsplan "Inklusion" in Kaiserslautern ++ Am Nachmittag wird in Kaiserslautern der neue kommunale Aktionsplan für Inklusion vorgestellt. Damit soll das Leben von Menschen mit Behinderung in der Stadt verbessert werden - außerdem soll damit die Behindertenkonvention der UN umgesetzt werden. In den vergangenen Wochen hatten Interessierte an dem neuen Leitfaden mitgewirkt und ihre Ideen für mehr Inklusion in Kaiserslautern eingebracht. Der Stadtrat hatte den Aktionsplan angenommen. Die Vorstellung des Plans ist heute Abend um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Kaiserslautern. Sendung am Di. , 2.7.2024 10:00 Uhr, SWR4 am Vormittag, SWR4

14:30 Uhr ++ Wie man mit gefundenen Tieren in Kaiserslautern umgehen sollte ++ Wer in Kaiserslautern ein Haustier findet, hat sich an Vorgaben zu halten. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Wer zum Beispiel ein Tier entdeckt, muss es dem Besitzer zurückgeben. Wenn der nicht bekannt ist, ist der Fund bei der zuständigen Behörde, also der Stadt Kaiserslautern, zu melden. Der kommunale Vollzugsdienst kann in solchen Fällen angerufen werden, im Notfall auch die Feuerwehr. Die Pflicht gilt bei allen Tieren, die von Menschen gehalten werden - also zum Beispiel Hunde, Katzen, Ziervögel oder landwirtschaftliche Nutztiere.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.07.2024 um 13:30 Uhr.

14:01 Uhr ++ FCK hat fast 28.000 Dauerkarten verkauft ++ Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat für die neue Saison bereits fast 28.000 Dauerkarten verkauft - das sind 4.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Der Verein wird deshalb wahrscheinlich am kommenden Donnerstag den Dauerkartenverkauf stoppen. Zwischenzeitlich sind auch die ersten Karten an die Besitzer verschickt worden. Alle Dauerkarteninhaber sollen zum Saisonstart am 2. August ihre Karten in der Post haben.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.07.2024 um 13:30 Uhr.

12:27 Uhr ++ Kultur-Workshop in Kaiserslautern ++ Was braucht das kulturelle Leben in Kaiserslautern? Das fragt heute der Direktor des Kulturreferats in Kaiserslautern, Christoph Dammann. Wer in der Stadt die Kulturszene mitgestalten möchte, ist bei einem Workshop heute willkommen, teilt das Kulturreferat mit. Ab 17 Uhr beginnt der Abend aus Diskussionen und Workshops im Deutschordensaal der Sparkasse am Altenhof. Die Ergebnisse aus dieser kleinen Zukunftswerkstatt sollen dann in den Kulturentwicklungsplan der Stadt Kaiserslautern einfließen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.07.2024 um 11:30 Uhr.

12:00 Uhr ++ Förderanträge für Landwirte und Winzer im Westen der Pfalz ++ Landwirte und Winzer aus der gesamten Westpfalz können Fördergelder für den Klimaschutz bekommen. Das Land stellt dafür nach eigenen Angaben insgesamt vier Millionen Euro zur Verfügung. Es gibt verschiedene Maßnahmen, für die die Landwirte und Winzer Geld bekommen können. Zum Beispiel, wenn sie Blühstreifen anlegen, von denen sich dann Bienen und andere Insekten ernähren können. Auch der umweltfreundliche Schutz von Pflanzen wird gefördert. Die Landwirte sollen außerdem Kräuter- und Streuobstwiesen pflegen und neu anbauen. Schmetterlinge oder Vögel können die Wiesen dann als Lebensraum nutzen. Bevor das Geld vom Land tatsächlich eingesetzt werden kann, muss geprüft werden, ob die vorgesehenen Flächen auch für die geplanten Projekte geeignet sind. Bis zum 19. Juli können sich die Landwirte und Winzer noch bewerben.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.07.2024 um 11:30 Uhr.