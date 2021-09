5G-Projekt der TU wird gefördert

per Mail teilen

Die Technische Universität in Kaiserslautern bekommt vom Land mehr als 800.000 Euro für ein Funktechnologie-Projekt. Laut Wirtschaftsministerium geht es um den Einsatz der 5G-Technik in der Industrie. Das Projekt startet unter der Leitung des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen und Steuerungen an der TU Kaiserlautern, sagte ein Uni-Sprecher. Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen Industrieunternehmen helfen, die 5G-Funktechnologie gewinnbringend zu nutzen. Zum Beispiel könnten Produktionsanlagen mit Hilfe drahtloser Steuerungs- und Kontrollgeräte flexibel genutzt werden, anstatt nur ein einzelnes Bauteil herzustellen. Ein intelligentes 5G-Funknetz könne auch die Instandhaltung oder die Montage komplexer Maschinen unterstützen. Laut Ministerium wird die TU durch das Projekt landesweit zum Vorreiter im Bereich der 5G-Entwicklung.