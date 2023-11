57-jährige Frau aus Zweibrücken wird vermisst

per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einer vermissten Frau aus Zweibrücken. Die 57-jährige Bärbel Scherer wurde zuletzt am 11. November gesehen.

Die Gesuchte ist nach Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur und blonde, glatte Haare. Sie hat eine Brille. Welche Bekleidung sie trug, als sie ihr Zuhause verließ, ist laut den Beamten nicht bekannt.

Spürhund verliert Fährte an Hauptbahnhof in Zweibrücken

"Bislang durchgeführte Suchmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Frau", so die Polizei. Ein Spürhund habe zwar eine Fährte in Richtung des Zweibrücker Hauptbahnhofs aufgenommen, dort habe sich die Spur jedoch verloren. "Ob die Vermisste in einen Zug gestiegen ist, steht nicht fest, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden", teilt die Polizei weiter mit. Das Auto der 57-Jährigen stehe vor ihrem Wohnanwesen. Ein Foto der Vermissten finden Sie hier.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Bärbel Scherer in den vergangenen Tagen, insbesondere seit dem 11. November, gesehen oder mit ihr gesprochen hat, wer Kontaktpersonen kennt, mit denen die 57-Jährige regelmäßig zu tun hatte, oder Orte, an denen sie sich gerne aufgehalten hat, soll sich an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 976-0, oder die Polizeidirektion Pirmasens, Telefon 06331 520-0, wenden.