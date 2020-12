Die Gemeinde Schönenberg-Kübelberg erhält weitere 500.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Wie das Innenministerium in Mainz mitteilt, ist das Geld für städtebauliche Maßnahmen vorgesehen. In Schönenberg-Kübelberg soll damit unter anderem der Verkehr in der Ortsmitte neu geordnet werden. Außerdem sei ein Teil der Fördermittel für die Umgestaltung des Dorfplatzes vorgesehen. Dadurch solle der Ortskern gestärkt werden, betonte Innenminister Lewentz. In Rheinland-Pfalz haben seit 2010 rund 190 Kommunen von dem Förderprogramm profitiert. Dabei seien etwa 700 Millionen Euro ausgeschüttet worden.