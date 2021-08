Im Westpfalz-Klinikum am Standort Kirchheimbolanden ist gestern am frühen Abend das 500. Baby in diesem Jahr zur Welt gekommen. Nach Angaben eines Kliniksprechers steigen die Geburtenzahlen seit Jahren kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 800 Kinder im Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden geboren worden. Bei den Geburten begleiten Hebammen die werdenden Mütter. Außerdem werden am Klinikum Verfahren aus der Naturheilkunde, der Homöopathie und Akupunktur angewendet.