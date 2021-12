Vor über 55 Jahren startete "Star Trek". Die Serie hat Millionen Fans, und es gibt Menschen, die sich wissenschaftlich damit befassen - wie Hubert Zitt, Informatiker an der Uni Kaiserslautern Zweibrücken.

Zitt ist einer der renommiertesten Star-Trek-Experten in Deutschland. Seit 25 Jahren hält er regelmäßig Vorlesungen über diesen sehr speziellen Kosmos. Jetzt feiert er Jubiläum mit der 400. Star-Trek-Vorlesung, wegen Corona als Livestream auf startrekvorlesung.de.

SWR Aktuell: Wir wollen da mal einen Rückblick wagen: Was haben Sie alles schon gemacht? Welche Auswirkungen hatte das? Und auch natürlich, was wird in Zukunft noch kommen? Könnten Sie das mal bitte relativ kurz zusammenfassen?

Hubert Zitt: Ich kann vielleicht so ein paar Highlights nennen. Eines war sicherlich, dass ich mal in USA ein ganzes Semester lang über die Physik von Star Trek geredet habe, in einer regulären Lehrveranstaltung. Dann haben sich solche Nebeneffekte eingestellt wie, dass ich zu Filmpremieren eingeladen wurde, dass ich bei Filmen über Star Trek mitgewirkt habe, dass ich zusammen mit dem Sohn des Star-Trek-Erfinders Gene Roddenberry das Vorwort zu einem Buch schreiben durfte und so weiter. Das ist also jetzt nicht nur die Vorlesung selbst und dieser Unterhaltungswert. Da ist ja auch Wissenschaft mit dabei und es geht weit darüber hinaus. Es ist, ohne falsche Bescheidenheit, zum Kult geworden.

SWR Aktuell: Diese Mischung aus Unterhaltung und Wissenschaft haben Sie gerade angesprochen. Schauen wir mal auf das Wissenschaftliche: Wenn man sich jetzt wirklich wissenschaftlich mit dieser Welt auseinandersetzt. Was ist daran so spannend?

Zitt: Also ich glaube, ich bin schon als Ingenieur auf die Welt gekommen, und mich haben technische Dinge schon immer irgendwie fasziniert. Und als ich dann als Kind Star Trek geschaut habe, war ich vollkommen aus dem Häuschen. Dass da so viele Dinge schon möglich waren! Und das hat mich einfach so inspiriert, dass ich mich irgendwann damit beschäftigt habe: Was ist denn jetzt wirklich wissenschaftlich korrekt an dieser Star-Trek-Serie? Und da findet man, je mehr man sich damit beschäftigt, immer mehr Dinge, die damals als Vision gezeigt wurden, und die mittlerweile für uns schon fast Alltag sind. Nehmen wir nur mal Computerdisketten, die sind schon Vergangenheit. Die wurden in Star Trek gezeigt, bevor sie auf den Markt gekommen sind. Nehmen wir solche Dinge wie Tablets, Sprechen mit Computern, Flachbildschirme. All das wurde hier in Star Trek schon gezeigt, lange bevor es Realität war.

Hubert Zitt Hubert Zitt ist Dozent an der Hochschule Kaiserslautern und lehrt am Campus Zweibrücken seit mehr als 20 Jahren im Bereich Technische Informatik. Zitt promovierte an der Fachhochschule Kaiserslautern und anschließend an der Universtität des Saarlandes als Ingenieur für Elektrotechnik. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte er durch seine Star-Trek-Vorlesungen, die er seit 1996 in Zweibrücken und seit 2005 an Universitäten, auf Fachtagungen und Science-Fiction-Conventions in ganz Deutschland hält. Zusammen mit dem Sohn des Star-Trek-Erfinders, Gene Roddenberry jr., schrieb er im Jahr 2008 das Vorwort zu dem Buch "Star Trek in Deutschland".

SWR Aktuell: Das heißt, da hat sich zum Beispiel so ein Apple-Gründer vielleicht auch mal die eine oder andere Folge angeschaut?

Zitt: Da weiß ich ganz viele Beispiele, dass die wirkliche Entwicklung und die Wissenschaft sich von Star Trek inspirieren ließen. Nehmen wir nur mal das Handy, was plötzlich so ein Klapphandy war. Die Firma Motorola hat sich damals öffentlich dazu bekannt, dass sie sich von Star Trek inspirieren ließ. Und auch ganz viele Physiker und Ingenieure haben sich von Star Trek inspirieren lassen und in einer Richtung geforscht oder entwickelt, die vielleicht ohne Star Trek nicht so schnell umgesetzt worden wäre.

SWR Aktuell: Ganz abseits der Wissenschaft war und ist Star Trek, finde ich zumindest, gesellschaftlich immer ein bisschen visionär, wenn man sich zum Beispiel an den Kuss von Captain Kirk und der schwarzen Offizierin Uhura erinnert. Wenn man guckt, dass es um Menschen beziehungsweise Wesen aus anderen Galaxien geht, dass es eigentlich immer auch um Integration, um Inklusion geht. Hat also auch der Star-Trek-Kosmos gesellschaftlich etwas bewirkt?

Zitt: Ganz viel! Martin Luther King hat es mal so ausgedrückt: Star Trek hat das Gesicht des Fernsehens verändert. In Star Trek wurden ja ganz viele Dinge angesprochen, die eigentlich in der damaligen Zeit im Fernsehen tabu waren. Und Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, hat das immer so dargestellt, dass diese Probleme auf anderen Welten existieren - aber die Menschheit ist ja schon lange darüber hinweg. Das war der Trick, um solche Dinge anzusprechen wie Rassismus, Gleichstellung von Frauen, Unterdrückung und ähnliche Sachen. Sklaverei zum Beispiel auch. All diese Dinge wurden in Star Trek gezeigt, sozusagen als Spiegel unserer Zeit. Und das hat schon ganz viel bewirkt. Also allein die Tatsache, dass Lieutenant Uhura, im wirklichen Leben Nichelle Nichols, echte Astronautinnen und afroamerikanische Astronauten rekrutiert hat. Das spricht ja schon Bände.

Das Interview führte SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler.