Mehr als 500 Mützen für Babys aus Pirmasens

Mehrere hundert Babymützen wurden an den sogenannten „Pakt für Pirmasens“ übergeben. Die Mützen sind Teil eines Begrüßungspakets, das jedes Neugeborene in Pirmasens erhält.

Das Projekt ist eine Kooperation der Gleichstellungsstelle der Stadt Pirmasens, dem „Pakt für Pirmasens“ und dem Begegnungszentrum „Mittendrin“. Gemeinsam haben die verschiedenen Stellen viele Mithelfer und -helferinnen mobilisiert, die mehr insgesamt 574 Mützen gestrickt haben. Für eine Mütze braucht man etwa zwei einhalb Stunden, erklärt eine Sprecherin der Stadt Pirmasens.

Wertschätzung für Pirmasenser Babys

Die Koordinatorin des Pakts, Martina Fuhrmann, hat die 574 Mützen von der Gleichstellungsbeauftragten Stefanie Rothaar und der Sozialwissenschaftlerin Hanna Neu aus dem Begegnungszentrum "Mittendrin" überreicht bekommen. "Durch die liebevoll hand gemachten Mützchen erfahren die Neugeborenen Kinder auf besondere Weise eine Wertschätzung“, sagt Martina Fuhrmann. Doch die Strick-Treffen haben noch einen weiteren wichtigen Auftrag: Menschen zusammen zubringen.

Strick-Treffen sind mehr als "nur" Baby-Mützen stricken

Die Gruppen der Strick-Treffen seien sehr gemischt: Frauen mit und ohne Migrationshintergrund, Zugezogene, Geflüchtete, Deutschsprachige, Fremdsprachige, Strickprofis und Anfängerinnen - sie alle haben sich am Projekt beteiligt. „Das Projekt ist eine wunderbare Gelegenheit Menschen aller Generationen und Nationalitäten zusammenzubringen.“, sagt Martina Fuhrmann.

Das Projekt hat auch Frauen verholfen ihr Deutsch zu verbessern. In Sprachkursen in dem Begegnungszentrum "Mittendrin" der Diakonie Pfalz lernen sie Deutsch. Doch bei den Treffen zum Mützchen-Stricken konnten sie ohne Schulcharakter drauflos reden. Das habe geholfen das Gelernte zu vertiefen, so eine Sprecherin der Stadt Pirmasens.